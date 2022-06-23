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МИД Украины назвал россиянам способ получения визы в страну

Антон Махов
В мире
МИД Украины назвал россиянам способ получения визы в страну
Фото: president.gov.ua

Россияне смогут оформить украинские визы через центры VFS Global в восьми городах России. Об этом в четверг, 23 июня, сообщили в пресс-службе МИД Украины.

— Учитывая прекращение деятельности украинских посольства и консульств на территории РФ, российские граждане в России могут обращаться в визовые центры внешнего поставщика услуг (компания VFS Global) в восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре, — говорится в сообщении.

Граждане России, находящиеся в иных странах, смогут обратиться в зарубежные дипломатические учреждения Украины. При этом наличие у иностранца украинской визы не может быть «безусловной гарантией» его въезда в страну. Окончательное решение о разрешении на пересечение границы принимают сотрудники пограничной службы, сообщает «Царьград».

17 июня президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для граждан России. Кабинет министров страны одобрил введение режима с 1 июля.

Украина 24 февраля разорвала дипломатические отношения с Россией. В разговоре с «Вечерней Москвой» политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев высказал мнение, что этот шаг украинской стороны не изменит фактического положения дел.

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