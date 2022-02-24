Украина разорвала дипотношения с Россией

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Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Соответствующее решение принял украинский президент Владимир Зеленский. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Народные милиции ЛНР и ДНР при огневой поддержке армии России начали контрнаступление на Украину. Группировки республик смогли прорвать хорошо укрепленную с инженерной точки зрения оборону ВСУ.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Путин отметил, что Россия планирует демилитаризировать, а не оккупировать украинскую территорию.

В разговоре с «Вечерней Москвой» полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин заявил, что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся.