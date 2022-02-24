Политолог назвал два сценария развития военной спецоперации на Украине

Фото: Минобороны РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о разрыве дипломатических отношений с Россией. В разговоре с «Вечерней Москвой» политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев высказал мнение, что этот шаг украинской стороны не изменит фактического положения дел.

— Разрыв дипломатических отношений — это просто юридическое признание происходящих событий. По большому счету это ни к чему не приведет, потому что отношений с Украиной и так не было. Просто раньше это не признавалось официально — теперь это признано открыто, — отметил собеседник «ВМ».

По словам эксперта, более серьезным событием будет отзыв из нашей страны послов стран Запада. Это возможно в случае, если страны НАТО и ЕС признают Россию агрессором. Однако с нашей страной в любом случае будут вести переговоры:

— Дипломатия себя не исчерпала. Просто это будет уже не дипломатия с Украиной, а дипломатия об Украине. Нам стоит вести диалог и с США, и с Европой. Им также необходимо разговаривать с нами.

По мнению политолога, будущее Украины зависит от того, какую задачу перед собой поставило российское руководство.

— Вероятно, военное сопротивление Украины будет быстро подавлено. А дальше политический вопрос: мы останемся на границе Донецкой и Луганской областей или же начнем переформатировать Украину целиком. Из заявления президента пока не совсем понятно, какой сценарий он выбрал — первый или второй. Я думаю, что, скорее всего, второй, — заключил собеседник «ВМ».

Ситуация в Донбассе

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация. В связи с данной ситуацией 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.