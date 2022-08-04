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В Грузии потребовали ввести визы для граждан России и Белоруссии

Евгений Белоусов
В мире
В Грузии потребовали ввести визы для граждан России и Белоруссии
Фото: Unsplash

Более 13 тысяч человек в Грузии подписали петицию в адрес правительства и парламента с требованием ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии.

В петиции предлагается руководству страны ввести визовый режим для граждан этих стран, чтобы огранить время их пребывания в Грузии до трех месяцев. Таким способом авторы петиции предполагают ограничить посещение страны, допуская в Грузию только туристов и путешественников.

Кроме того, предложение ввести визовый режим с обеими странами уже предлагала оппозиционная парламентская партия «Лело», передает РИА Новости.

Накануне МИД Финляндии рекомендовало магазинам проверять паспорт у покупателя при продаже дорогих товаров. Отмечается, что магазины должны отказать в продаже товара, если станет очевидно, что покупатель намерен везти подсанкционный товар в Россию.

С 1 июля Украина ввела визовый режим с Россией. В условиях разрыва Киевом дипломатических отношений и прекращения деятельности на территории РФ украинского посольства и консульств россияне теперь должны обращаться за визой в центры внешнего поставщика услуг компании VFS Global в восьми российских городах.

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