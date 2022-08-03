YLE: В Финляндии рекомендовали не продавать россиянам санкционные товары

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Финское внешнеполитическое ведомство рекомендовало магазинам проверять паспорт покупателя при продаже дорогих товаров. Об этом сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE в среду, 3 августа.

— Продажа подпадающих под санкции товаров запрещена, если товары предполагается использовать в России. Магазины должны отказать в продаже товара, если станет очевидно, что покупатель намерен везти подсанкционный товар в Россию, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на деле продавцу тяжело понять, куда отправляется товар, если только клиент не приобретает его в качестве беспошлинной покупки. При этом каждый раз решение следует принимать индивидуально, передает РИА Новости.

До этого глава консульского отдела финского МИД Юсси Таннер предложил шесть вариантов ограничений туризма из России в связи с операцией на Украине.

Постпреды стран Евросоюза 20 июля утвердили седьмой пакет антироссийских санкций, куда вошел запрет на экспорт золота. По словам литовского постпреда Арнольдаса Пранцкявичюса, в новый санкционный список вошли российские бизнесмены, журналисты и политики.