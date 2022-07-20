ЕС утвердил седьмой пакет санкций в отношении России

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Постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет антироссийских санкций, в который также вошел запрет на экспорт золота. Об этом в среду, 20 июля, сообщил постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс.

— Мы только что утвердили новый пакет санкций против России, включая запрет на золото, новые (меры) экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка, более 50 новых физических и юридических лиц, — уточнил он.

По словам литовского постпреда, в новый санкционный список вошли российские бизнесмены, журналисты и политики, передает РИА Новости.

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби объявил, что России грозит введение нового пакета санкций в случае присоединения украинских районов.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что США уже ввели и продолжают вводить ограничительные меры в отношении России, так что угроза новых санкций при вхождении освобожденных от киевского режима районов Украины в состав РФ «цели не достигла».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции наносят ущерб самим западным странам, что влияет на резкое повышение цен на нефть и продовольственный кризис.