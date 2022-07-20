Белый дом: В случае присоединения украинских районов России грозят новые санкции

Фото: whitehouse

Администрация Соединенных Штатов не намерена признавать присоединение к России территории, которую Вашингтон считает украинской. При таком развитии событий американские власти будут готовы ввести новые санкции против Москвы. Эту позицию изложил во вторник, 19 июля, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Согласно утверждениям американского чиновника, действия России «являются прямым нарушением суверенитета Украины». Кирби полагает, что Москва намерена «попытаться аннексировать дополнительные украинские территории», пишет ТАСС. По его версии, в этих районах будут проводиться «фиктивные» референдумы о присоединении к России.

Американский чиновник считает, что речь идет о Херсоне, Запорожье и всей территории Луганской и Донецкой областей. По предположениям представителя Белого дома, референдумы могут состояться в сентябре.

— Если Россия все равно продолжит выполнение планов по аннексии, мы отреагируем быстро и жестко в единстве с союзниками и партнерами, — заметил Кирби.

Представитель Белого дома заметил, что ответными мерами на это будут дополнительные санкции. пишет ТАСС.

В этот же день Джон Кирби заявил, что новый пакет военной помощи Украине будет включать в себя американские РСЗО HIMARS.