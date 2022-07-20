Новый пакет военной помощи Украине будет включать в себя американские РСЗО

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США на текущей неделе выделят Украине новый пакет военной помощи, который будет в том числе включать дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также боеприпасы к ним, а также артиллерийские снаряды. Об этом во вторник, 19 июля, сообщил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Он заметил, что Вашингтон продолжит предоставлять Киеву «исторические объемы помощи» в сфере безопасности. Новый пакет военной помощи станет шестнадцатым по счету с того момента, как президент США Джо Байден занял свой пост.

По словам Кирби, украинцы очень эффективно используют РСЗО, чтобы «изменить ситуацию на поле боя». Новый пакет помощи будет включать в себя еще больше таких систем и дополнительные боеприпасы для них и артиллерийские снаряды, пишет ТАСС.

Накануне стало известно, что Украина в ближайшее время получит снаряды для РСЗО HIMARS большей дальности. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.