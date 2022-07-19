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В СНБО заявили, что Украина получит ракеты для РСЗО HIMARS большей дальности

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В СНБО заявили, что Украина получит ракеты для РСЗО HIMARS большей дальности
Фото: Минобороны РФ

Украина в ближайшее время получит снаряды для ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS большей дальности. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов во вторник, 19 июля.

— Что касается HIMARS, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было в начале. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности, в ближайшее время появится на территории нашей страны, — заявил Данилов.

Так, Украина может получить боеголовки HIMARS с дальностью 300 километров. Киев уже ведет переговоры с Вашингтоном, передает ТАСС.

16 июля сообщалось, что Украина может использовать американские РСЗО HIMARS и М270 для удара по целям на территории Крыма. При этом 15 июля капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян заявил, что из переданных США Украине HIMARS стреляют военнослужащие США и Великобритании.

Он назвал ложными заявления западных союзников Украины о том, что они обучают солдат ВСУ. Ераносян пояснил, что украинские военные только охраняют РСЗО и обслуживающие их расчеты западных военнослужащих.

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