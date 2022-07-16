На Украине допустили использование HIMARS для ударов по Крыму

Фото: U.S. Army / Angelo Mejia

Украина может использовать американские ракеты для нанесения ударов по Крыму. Об этом заявил представитель украинского ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в субботу, 16 июля.

Так, он дал утвердительный ответ на вопрос журналиста о том, могут ли ВСУ применить РСЗО HIMARS и М270 для удара по целям на территории Крыма. Скибицкий при этом отметил «активное использование Черноморского флота России», передает РИА Новости.

15 июля капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян сообщил, что из переданных США Украине РСЗО HIMARS стреляют военнослужащие США и Великобритании.

Он назвал ложными заявления западных союзников Украины о том, что они обучают солдат ВСУ. Ераносян пояснил, что украинские военные только охраняют РСЗО и обслуживающие их расчеты западных военнослужащих.

8 июля сообщалось, что США поставят на Украину четыре РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним в качестве нового пакета военной помощи. Вашингтон, как уточняется, проводит консультации с Киевом по вопросу поставляемых вооружений, отслеживает их использование и учитывает полученную информацию при планировании следующих поставок.