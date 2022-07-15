Капитан первого ранга заявил, что из западного оружия на Украине стреляют солдаты НАТО

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Переданными Соединенными Штатами Украине РСЗО HIMARS управляют военнослужащие США и Великобритании. Об этом сообщил капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.

Он отверг заявления западных союзников Украины, что они обучают военных ВСУ.

— Я на 250 процентов уверен, что стрельбой из HIMARS и перезарядкой картриджей, вот этих пусковых установок на шесть ракет, занимаются американцы и англичане, — сказал Ераносян в беседе с порталом «Украина.ру».

Он пояснил, что украинские военные только охраняют РСЗО и обслуживающие их расчеты западных военнослужащих.

— Весь этот периметр охраняют украинские силы, но стреляют американцы, причем подготовленные. Я думаю, что это морская пехота, которая в Ираке получила хорошие навыки стрельбой с HIMARS, — отметил капитан первого ранга.

Ераносян добавил, что именно военные США наносят удары из HIMARS по освобожденной территории Украины, передает РИА Новости.

14 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что США предоставляли Украине данные разведки для обстрелов Донбасса установками HIMARS.