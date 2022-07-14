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Захарова: США предоставляли Киеву разведданные для обстрелов Донбасса

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Захарова: США предоставляли Киеву разведданные для обстрелов Донбасса
Фото: МИД РФ

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова сообщила, что Вашингтон предоставлял Киеву данные разведки для обстрелов Донбасса установками HIMARS. Об этом она заявила в четверг, 14 июля.

По ее словам, ВСУ получили приказ от украинского руководства использовать установки против мирных жителей.

— Именно с поставками этих тяжелых вооружений связано заметная активизация артиллерий ВСУ, которые, судя по всему, получили приказ из Киева без малейшего колебания использовать упомянутые установки против гражданского населения, — цитирует Захарову РИА Новости.

Недавно, 11 июля, ВС России уничтожили склад с боеприпасами для HIMARS под Днепропетровском.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.

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