Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России ракетами «Калибр» уничтожили склад с боеприпасами, предназначенными для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и гаубиц M777 американского производства в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник, 11 июля.

— Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Радушное Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 «Пион», — говорится в сообщении.

Помимо этого, ВС РФ высокоточным оружием ликвидировали более 300 солдат ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР, а также уничтожили около 250 боевиков и до 25 единиц военной техники в Основянском и Слободском районах Харькова.

10 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ несут большие потери и крайне истощены. Он также добавил, что армия Украины крайне нуждается в поставках западных вооружений.