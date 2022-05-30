Минобороны сообщило об уничтожении бронетехники ВСУ в Николаеве

Вооруженные силы России ликвидировали более 15 украинских танков и БМП, а также пять артиллерийских орудий крупного калибра в Николаеве. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
— Уничтожены четыре установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», 46 единиц вооружения и украинской военной техники, а также склад боеприпасов в районе Новомихайловки Донецкой народной республики, — отметил он.
Видео: Telegram-канал «Минобороны России»
Также представитель военного ведомства добавил, что наибольшие потери украинская армия понесла на территории судостроительного завода «Океан» в городе Николаеве, сообщает Telegram-канал «Минобороны России».
Помимо этого, национальная армия уничтожила крупный арсенал ВСУ в Кривом Роге. Так, 29 мая высокоточными ракетами ВКС были поражены три пункта управления, 25 районов сосредоточения украинских войск, две артиллерийские батареи, комплекс ПВО «Оса-АКМ» у Николаевки в ДНР, радар обнаружения и сопровождения воздушных целей в районе Богуславки в Харьковской области и пять складов боеприпасов.
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