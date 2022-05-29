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Российская армия уничтожила крупный арсенал ВСУ в Кривом Роге

Антон Махов
В мире
Российская армия уничтожила крупный арсенал ВСУ в Кривом Роге
Фото: Z.MIL.RU

Армия России уничтожила крупный арсенал ВСУ в Кривом Роге. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

— Высокоточными ракетами большой дальности ВКС России уничтожен крупный арсенал ВСУ на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге Днепропетровской области, — рассказал генерал.

Также Конашенков заявил, что всего за сутки высокоточными ракетами ВКС были поражены три пункта управления, 25 районов сосредоточения украинских войск, две артиллерийские батареи, комплекс ПВО «Оса-АКМ» у Николаевки в ДНР, радар обнаружения и сопровождения воздушных целей в районе Богуславки в Харьковской области и пять складов боеприпасов.

Также авиация России за сутки поразила два пункта управления и 53 района скопления украинских военных. Были уничтожены более 300 националистов и 50 единиц техники.

Дополнительно генерал рассказал о том, что по результатам действий ракетных войск были поражены 62 пункта управления ВСУ, 596 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 52 позиции артиллерийских и минометных подразделений украинских войск и нацбатальонов, сообщает РИА Новости.

Также Минобороны показало видео работы вертолета Ка-52 по уничтожению ракетами украинских танков.

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