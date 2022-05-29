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Минобороны показало видео работы Ка-52

Антон Махов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны показало видео работы Ка-52
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Минобороны показало видео работы вертолета Ка-52 по уничтожению ракетами украинских танков. Ролик опубликован в воскресенье, 29 мая.

Видео: Министерство обороны РФ

На видео российские вертолеты поражают два украинских танка прямым попаданием. Помимо этого, ведомство демонстрирует стрельбу неуправляемыми ракетами для увеличения дальности их применения, сообщает РИА Новости.

В ходе военной спецоперации на территории Украины ВС РФ применили также тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка».

Представители агентства уточнили, что они не располагают подтверждением информации об использовании подобного вооружения. При этом источник отметил, что в ходе военной спецоперации национальная армия не использует многие военные новинки.

В конце марта Минобороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлено боевое применение российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» в Донбассе. На кадрах видно, как стоящий на открытой местности «Солнцепек» производит залп в сторону противника.

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