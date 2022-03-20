Минобороны показало кадры применения ТОС-1А «Солнцепек» по украинским позициям

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Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлено боевое применение российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» в Донбассе. Видео было опубликовано в Telegram-канале РИА Новости в воскресенье, 20 марта.

На кадрах видно, как стоящий на открытой местности «Солнцепек» производит залп в сторону противника. Как отмечается, удар был нанесен по позициям ВСУ.

Видео: Telegram / РИА Новости

До этого Министерство обороны РФ впервые показало, как истребители Су-35 выполняют ночные полеты во время спецоперации на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.