Минобороны РФ показало кадры выполнения ночных полетов самолетов Су-35

Фото: mil.ru / Минобороны России

Министерство обороны РФ впервые показало, как истребители Су-35 выполняют ночные полеты во время спецоперации на Украине. Соответствующее видео опубликовано на официальной странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

В ведомстве уточнили, что российские летчики-истребители во время вылетов обнаружили и перехватили воздушные цели. В частности, уничтожили средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России впервые со старта операции на Украине применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.