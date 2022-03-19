Россия впервые применила гиперзвуковые ракеты «Кинжал» в операции на Украине

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Вооруженные силы России впервые со старта операции на Украине применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков в субботу, 19 марта.

— 18 марта авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области, — сказал военный.

Для уничтожения центров радиотехнической разведки в Одесской области были применены береговые ракетные комплексы «Бастион», уточнил он. Всего за минувшую ночь ВКС смогли поразить 69 объектов на Украине, приводит слова Конашенкова Telegram-канал Минобороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.