В Минобороны заявили об освобождении города Красного Лимана

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Вооруженные силы России совместно с подразделениями Народной милиции ДНР полностью освободили город Красный Лиман от украинских боевиков. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в субботу, 28 мая.

— В результате совместных действий подразделений Народной милиции Донецкой народной республики и российских вооруженных сил полностью освобожден от украинских националистов город Красный Лиман, — передает слова Конашенкова ТАСС.

До этого глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о взятии под контроль всей линии соприкосновения с отрядами украинских националистов в городе Северодонецке ЛНР.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.