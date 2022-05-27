Кадыров заявил о взятии под контроль линии соприкосновения в Северодонецке

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Группа российских добровольцев из Чеченской Республики взяла под контроль всю линию соприкосновения с отрядами украинских националистов в городе Северодонецке ЛНР. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в пятницу, 27 мая.

— Группа российских добровольцев из ЧР под командованием отважного командира одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным «Охотник» полностью взяла под контроль всю линию соприкосновения с отрядами бандитов в городе Северодонецке ЛНР. Первые кварталы хорошо укрепленного города уже зачищены от вражеских подразделений. Под контроль наших бойцов перешло здание гостиницы, которую подготовили для продолжительной обороны бандеровцы, — заявил Кадыров.

Он также добавил, что российские солдаты совместно с подразделениями ЛНР заблокировали силы ВСУ в городе. Глава республики в своем Telegram-канале выразил уверенность в успешном завершении операции в Северодонецке.

До этого Кадыров заявил, что ВС России зашли в город Лисичанск ЛНР. Он отметил, что украинские боевики несут потери, у них паника.