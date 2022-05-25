Кадыров: Российские военные зашли в Лисичанск

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Российские Вооруженные силы зашли в Лисичанск и почти зашли в Северодонецк. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в среду, 25 мая.

— В Луганске и Донецке проводят очень хорошие специальные мероприятия, там участвуют очень подготовленные лучшие бойцы Минобороны, Росгвардии и ополчения. Так и должно быть, — рассказал он.

В своем Telegram-канале глава Чечни отметил, что украинские боевики несут потери, у них паника.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о сломе обороны ВСУ на Светлодарской дуге силами Донецкой и Луганской народных республик при поддержке Вооруженных сил РФ.

До этого помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что группа из 15–16 тысяч военных из состава сил ВСУ попала в «котел» в районе Северодонецка и Лисичанска. Он предположил, что командиры приказали украинским бойцам не отступать.

20 мая глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении комбината «Азовсталь» и города Мариуполя от украинских националистов.