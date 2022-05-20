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Армия России полностью освободила завод «Азовсталь» от боевиков

Антон Махов
В мире
Армия России полностью освободила завод «Азовсталь» от боевиков
Фото: shutterstock

Вооруженные силы России полностью освободили территорию комбината «Азовсталь» от боевиков нацформирования «Азов». Об этом в пятницу, 20 мая, заявили в Министерстве обороны России.

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