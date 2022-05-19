Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Ростове-на-Дону арестовали замкомандира подразделения нацбатальона «Айдар» Мурыгу

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
В Ростове-на-Дону арестовали замкомандира подразделения нацбатальона «Айдар» Мурыгу
Фото: пресс-служба суда / АГН Москва

Ленинский районный суд города Ростов-на-Дону на два месяца арестовал заместителя командира подразделения украинского националистического батальона «Айдар» Дениса Мурыгу. Информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области в четверг, 19 мая.

Так, Мурыга будет находиться под стражей до 16 июля включительно. Его подозревают в подрыве моста в ЛНР в марте 2015 года, в результате инцидента погибли часовые республиканской народной милиции. Приказ о подрыве отдал командир роты огневой поддержки Игорь Радченко.

Мурыга родился в городе Алушта. В январе 2015 года присоединился к айдаровцам и был назначен на должность рядового состава, однако впоследствии занял должность замкомандира подразделения «Айдара» в Лисичанске. После включения нацбатальона в структуру ВСУ Мурыга не заявил о выходе из формирования и был задержан при попытке въехать в Россию как беженец, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону рассмотрят ходатайство об аресте Дениса Мурыги, который подозревается в причастности к незаконной вооруженной группировке. Детали обвинения не разглашаются.

Украина Аресты Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте