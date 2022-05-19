В Ростове-на-Дону арестовали замкомандира подразделения нацбатальона «Айдар» Мурыгу

Фото: пресс-служба суда / АГН Москва

Ленинский районный суд города Ростов-на-Дону на два месяца арестовал заместителя командира подразделения украинского националистического батальона «Айдар» Дениса Мурыгу. Информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области в четверг, 19 мая.

Так, Мурыга будет находиться под стражей до 16 июля включительно. Его подозревают в подрыве моста в ЛНР в марте 2015 года, в результате инцидента погибли часовые республиканской народной милиции. Приказ о подрыве отдал командир роты огневой поддержки Игорь Радченко.

Мурыга родился в городе Алушта. В январе 2015 года присоединился к айдаровцам и был назначен на должность рядового состава, однако впоследствии занял должность замкомандира подразделения «Айдара» в Лисичанске. После включения нацбатальона в структуру ВСУ Мурыга не заявил о выходе из формирования и был задержан при попытке въехать в Россию как беженец, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону рассмотрят ходатайство об аресте Дениса Мурыги, который подозревается в причастности к незаконной вооруженной группировке. Детали обвинения не разглашаются.