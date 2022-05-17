СК допросит сдавшихся украинских боевиков с «Азовстали»

Фото: СК РФ

Следственный комитет России (СК РФ) допросит сдавшихся украинских боевиков с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе СК во вторник, 17 мая.

— Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения Донбасса допросят сдавшихся боевиков, укрывавшихся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, — сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в СК, следователи установят личность каждого националиста и проверят их причастность к совершению преступлений против гражданского населения, передает ТАСС.

До этого стало известно, что Верховный суд РФ рассмотрит требование Генпрокуратуры о признании украинского батальона «Азов» террористической организацией и запрете его деятельности в России. Судебное заседание назначено на 26 мая.

Временно исполняющий обязанности главы партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил сделать исключение в моратории на смертную казнь для боевиков «Азова» 17 мая. Он отметил, что на руках боевиков «Азова» — кровь женщин и детей, которым стреляли в спины.

17 мая в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что с комбината «Азовсталь» вышли 256 боевиков, которые сдались в плен.