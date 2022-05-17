В ДНР сообщили, что с «Азовстали» в Мариуполе сдались в плен 256 украинских боевиков

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В штабе территориальной обороны ДНР заявили, что за последнее время с комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли 256 боевиков, которые сдались в плен. Об этом стало известно во вторник, 17 мая.

Уточняется, что 51 пленный из общего количества сдавшихся украинских солдат ранен.

В настоящее время специалисты оказывают им квалифицированную медицинскую помощь.

16 мая Министерство обороны Российской Федерации сообщило о достижении договоренностей с военными на «Азовстали». На территории завода был введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор. По нему раненых украинских военных доставляют в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой народной республики для оказания им всей необходимой помощи.

11 мая батальон «Восток» сил Донецкой народной республики обнаружил и заблокировал тоннель, по которому военные из става сил ВСУ покидали территорию комбината «Азовсталь» в Мариуполе для того, чтобы набрать воду из реки. При блокировке тоннеля войска ДНР уничтожили одного украинского солдата, еще один был ранен.