Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В ДНР сообщили, что с «Азовстали» в Мариуполе сдались в плен 256 украинских боевиков

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ДНР сообщили, что с «Азовстали» в Мариуполе сдались в плен 256 украинских боевиков
Фото: shutterstock

В штабе территориальной обороны ДНР заявили, что за последнее время с комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли 256 боевиков, которые сдались в плен. Об этом стало известно во вторник, 17 мая.

Уточняется, что 51 пленный из общего количества сдавшихся украинских солдат ранен.

В настоящее время специалисты оказывают им квалифицированную медицинскую помощь.

16 мая Министерство обороны Российской Федерации сообщило о достижении договоренностей с военными на «Азовстали». На территории завода был введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор. По нему раненых украинских военных доставляют в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой народной республики для оказания им всей необходимой помощи.

11 мая батальон «Восток» сил Донецкой народной республики обнаружил и заблокировал тоннель, по которому военные из става сил ВСУ покидали территорию комбината «Азовсталь» в Мариуполе для того, чтобы набрать воду из реки. При блокировке тоннеля войска ДНР уничтожили одного украинского солдата, еще один был ранен.

Украина Оружие Армия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Евроненавидение подсчитало голоса

Герман Клименко
Герман Клименко

Чипы под санкциями: что происходит с российской микроэлектроникой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантомные боли не покидают поуехавших

Драгана Трифкович
Драгана Трифкович

Расцвет нацизма — закат Европы

Все мнения
О проекте