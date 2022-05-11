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В ДНР сообщили о блокировании тоннеля из «Азовстали»

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
В ДНР сообщили о блокировании тоннеля из «Азовстали»
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Батальон «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) обнаружил и заблокировал тоннель, по которому украинские военные покидали территорию металлургического комбината «Азовсталь» для того, чтобы набрать воду из реки. Об этом сообщил командир батальона Александр Ходаковский, в среду, 11 мая.

— Обнаружили тоннель, по которому противник покидает Азовсталь — вдоль труб под ж/д полотном. Высота тоннеля составляет не менее трех метров, ширина позволяет перемещаться без затруднений, далее выход к реке, из которой, судя по натоптанным тропам, противник набирает воду, — рассказал он.

По словам Ходаковского, при блокировке тоннеля войска ДНР уничтожили одного украинского солдата и еще одного ранили. Об этом командир «Востока» написал в своем Telegram-канале.

До этого генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш сообщил об эвакуации 500 мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, продолжение контактов между Россией и Украиной даст возможность увеличить число «гуманитарных пауз» для выхода с комбината гражданских лиц.

При этом сообщалось, что националисты, которые находятся на территории комбината «Азовсталь» в украинском Мариуполе, предложили обменять находящихся там гражданских на продукты питания и медикаменты.

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