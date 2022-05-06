Генсек ООН сообщил об эвакуации 500 человек с завода «Азовсталь»

Фото: МИД РФ

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш сообщил об эвакуации 500 мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

— В ходе совместной операции ООН и Международного комитета Красного Креста две колонны при обеспечении безопасности эвакуировали в Мариуполе около 500 человек с завода «Азовсталь» и прилегающих территорий, — рассказал он.

По словам Гутерреша, продолжение контактов между Россией и Украиной даст возможность увеличить число «гуманитарных пауз» для выхода с комбината гражданских лиц, передает РБК.

До этого Организация Объединенных Наций объявила о начале третьей по счету операции под своей эгидой по эвакуации гражданского населения из Мариуполя. Об этом в четверг, 5 мая, сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Также замгенсекретаря организации поблагодарил российские и украинские власти за конструктивное и важное сотрудничество, позволяющее воплощать операцию по эвакуации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.