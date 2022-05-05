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ООН начала третью операцию по эвакуации граждан из Мариуполя

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ООН начала третью операцию по эвакуации граждан из Мариуполя
Фото: twitter/RussiaUN

Организация Объединённых Наций объявила о начале третьей по счету операции под своей эгидой по эвакуации гражданского населения из Мариуполя. Об этом в четверг, 5 мая, сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

— Третья операция с целью эвакуации гражданского населения началась сегодня утром, — заявил он.

Также замгенсекретаря организации поблагодарил российские и украинские власти за «конструктивное и важное сотрудничество, позволяющее воплощать операцию (по эвакуации — прим. «ВМ») в жизнь», сообщает ТАСС.

Помимо этого, стало известно, что под заводом «Азовсталь» в Мариуполе украинские солдаты могут удерживать более 200 мирных граждан.

В среду, 4 мая, Министерство обороны РФ сообщило об открытии гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей с «Азовстали» 5, 6 и 7 мая. Они будут открыты с 08:00 до 18:00 по московскому времени.

К слову, ВС РФ и формирования ДНР в одностороннем порядке прекратят все боевые действия на время открытия гуманитарных коридоров с «Азовстали»

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