Представитель штаба: Под «Азовсталью» могут удерживать более 200 мирных граждан

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Под заводом «Азовсталь» в Мариуполе украинские боевики могут удерживать более 200 мирных граждан. Об этом сообщил представитель штаба операции по освобождению предприятия в четверг, 5 мая.

По его словам, несмотря на успех реализованной 1 мая инициативы президента России Владимира Путина по вызволению с территории «Азовстали» более сотни мирных граждан, ситуация там продолжает оставаться сложной. Националисты, окопавшиеся в подземных помещениях завода, утверждает представитель штаба, могут насильно удерживаться еще более 200 мирных граждан, включая женщин, детей и стариков, передает РИА Новости.

3 мая украинские националисты и военные использовали режим тишины на «Азовстали», чтобы выйти на огневые позиции. Над территорией завода заметили столбы дыма и стрельбу.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон призвал российского лидера Владимира Путина позволить провести дальнейшую эвакуацию с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Главы государств провели телефонный разговор, который, по данным СМИ, продлился 2 часа 10 минут.

До этого Минобороны объявило об эвакуации 46 человек из домов рядом с «Азовсталью». Мирным жителям предоставили ночлег, питание и оказали медицинскую помощь.