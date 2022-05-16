Минобороны сообщило о достижении договоренности с военными на «Азовстали»

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С заблокированными на заводе «Азовсталь» украинскими военными достигнута договоренность о выводе раненых. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в понедельник, 16 мая.

— 16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых, — заявили в министерстве.

Уточняется, что сейчас на территории завода введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор. По нему раненые украинские военные доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой народной республики (ДНР) для оказания им всей необходимой помощи, передает ТАСС.

До этого глава батальона «Восток» сил ДНР Александр Ходаковский заявил, что десять украинских боевиков вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе с белым флагом.

11 мая батальон «Восток» сил Донецкой народной республики обнаружил и заблокировал тоннель, по которому украинские военные покидали территорию комбината «Азовсталь» в Мариуполе для того, чтобы набрать воду из реки. При блокировке тоннеля войска ДНР уничтожили одного украинского солдата, еще один был ранен.