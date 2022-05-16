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В ДНР сообщили о сдаче в плен десяти украинских военных с «Азовстали»

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ДНР сообщили о сдаче в плен десяти украинских военных с «Азовстали»
Фото: shutterstock

Командир батальона «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил, что десять украинских боевиков вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе с белым флагом. Об этом он сообщил в понедельник, 16 мая.

— Из «нашего» тоннеля вышли первые десять человек военных с белыми флагами, — написал Ходаковский на своей странице в Telegram.

11 мая батальон «Восток» сил Донецкой народной республики обнаружил и заблокировал тоннель, по которому украинские военные покидали территорию комбината «Азовсталь» в Мариуполе для того, чтобы набрать воду из реки. При блокировке тоннеля войска ДНР уничтожили одного украинского солдата, еще один был ранен.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что угрозы мирному населению нет.

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