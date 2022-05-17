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Верховный суд РФ рассмотрит требование Генпрокуратуры о признании «Азова» террористической организацией

Лейла Алиева

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Верховный суд РФ рассмотрит требование Генпрокуратуры о признании «Азова» террористической организацией
Фото: Вечерняя Москва

Верховный суд РФ рассмотрит требование Генпрокуратуры о признании украинского батальона «Азов» террористической организацией и запрете его деятельности в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 17 мая.

— Административное дело о признании украинского военизированного националистического объединения «Азов» (другие используемые наименования: батальон «Азов», полк «Азов») террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 26 мая в 10:00 в здании Верховного суда России, — говорится в сообщении.

Временно исполняющий обязанности главы партии ЛДПР Леонид Слуцкий 17 мая заявил, что в моратории на применение смертной казни в РФ необходимо сделать исключение для националистов из состава батальона «Азов». Он отметил, что на руках боевиков «Азова» — кровь женщин и детей, которым стреляли в спины.

16 мая десять украинских боевиков вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе с белым флагом. Позднее в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что с комбината «Азовсталь» вышли 256 боевиков, которые сдались в плен.

До этого на базе «Азова» нашли план атаки на Новоазовск с последующим выходом к границе РФ.

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