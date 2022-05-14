На базе «Азова» нашли план атаки на Новоазовск с последующим выходом к границе РФ

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План выхода украинских боевиков на границу с Россией обнаружили на базе националистического батальона «Азов» в Мариуполе. Об этом в субботу, 14 мая, сообщил источник в силовых структурах ЛНР.

По его словам, до выхода к российской границе боевики хотели захватить город Новоазовск в ДНР. На плане, который попал в распоряжение источника, отмечены пункты сосредоточения сил националистов в Мариуполе и точки выдвижения группировок к Новоазовску.

По данным источника, боевики планировали начать наступление 8 марта, передает РИА Новости.

12 мая заместитель командира украинского нацбатальона «Азов» Святослав Паламар сообщил, что на территории завода «Азовсталь» в настоящее время находится 600 тяжелораненых бойцов «Азова». Он заметил, что для их спасения Киеву придется «сделать невозможное». Приказ поддерживать оборону в сложившихся условиях замкомандира нацбатальона считает невыполнимым.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.