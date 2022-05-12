«Не читайте»: Песков прокомментировал слухи об ультиматумах Киева по «Азовстали»

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о якобы «ультиматумах» Киева по ситуации на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

— Не читайте эти Telegram-каналы, — отрезал пресс-секретарь.

До этого один из российских Telegram-каналов сообщил, что киевские власти якобы поставили ультиматум Кремлю по «Азовстали», где заблокированы украинские боевики, при этом утверждалось про угрозы российским военнопленным, передает РИА Новости.

В этот же день, 12 мая, заместитель командира украинского нацбатальона «Азов» Святослав Паламар сообщил, что на территории завода сейчас находится 600 тяжелораненых бойцов «Азова». Он заметил, что для их спасения Киеву придется «сделать невозможное». Приказ поддерживать оборону в сложившихся условиях замкомандира нацбатальона считает невыполнимым.

7 мая начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал о завершении операции по эвакуации мирных жителей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. В период с 5 по 7 мая удалось спасти 51 человека, среди них 18 мужчин, 22 женщины и 11 детей.