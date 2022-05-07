Минобороны объявило о завершении эвакуации мирных граждан с «Азовстали»

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Операция по эвакуации мирных жителей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе подошла к концу. Об этом сообщил в субботу, 7 мая, начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

— Сегодня завершена гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с металлургического комбината «Азовсталь», — сказал военный.

Он добавил, что в период с 5 по 7 мая удалось спасти 51 человека, среди них: 18 мужчин, 22 женщины и 11 детей. Принятые Россией меры были реализованы при активном участии представителей ООН и МККК, подчеркнул представитель ведомства.

Эвакуированные были отправлены в избранные места временного размещения. Каждому из них оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь, передают слова Мизинцева «Известия».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил об эвакуации 500 мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, продолжение контактов между Россией и Украиной даст возможность увеличить число «гуманитарных пауз» для выхода с комбината гражданских лиц.

При этом сообщалось, что националисты, которые находятся на территории комбината «Азовсталь» в украинском Мариуполе, предложили обменять находящихся там гражданских на продукты питания и медикаменты.