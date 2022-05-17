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В ЛНР заявили о взятии в котел до 16 тысяч солдат ВСУ под Северодонецком и Лисичанском

Полина Долганова
В мире
В ЛНР заявили о взятии в котел до 16 тысяч солдат ВСУ под Северодонецком и Лисичанском
Фото: Depositphotos

Группа из 15–16 тысяч военных из состава сил ВСУ попала в «котел» в районе Северодонецка и Лисичанска. Об этом во вторник, 17 мая, сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

Он предположил, что командиры приказали украинским бойцам не отступать.

— Точно так же, когда в Рубежном взяли пленных: они сказали, что неоднократно обращались к командованию, нам запретили выходить, сказали стоять насмерть, — заявил помощник министра внутренних дел ЛНР в эфире Первого канала.

16 мая силы Луганской народной республики в ходе обследования позиций украинской армии нашли доказательства присутствия в городе Рубежное военных инструкторов из Польши и Соединенных Штатов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что угрозы мирному населению нет.

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