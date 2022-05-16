В ЛНР сообщили о доказательствах присутствия инструкторов из США и Польши в Рубежном

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Силы Луганской народной республики (ЛНР) в ходе обследования позиций ВСУ нашли доказательства присутствия в городе Рубежное военных инструкторов из Польши и Соединенных Штатов. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он уточнил, что доказательства были обнаружены при обследовании вражеских позиций в районе завода по производству взрывчатки «Заря».

Филипоненко добавил, что показания взятых в плен украинских солдат свидетельствуют о том, что иностранные инструкторы не считают за людей ни своих подопечных, ни жителей Донбасса, передает ТАСС.

1 мая глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что киевская власть всеми силами пытается добиться выхода с комбината «Азовсталь» в Мариуполе оставшихся там радикалов, так как среди них могут оказаться западные наемники.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что в настоящее время на Украине находятся около семи тысяч наемников более чем из шестидесяти стран мира.