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Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке Вооруженных сил РФ сломили оборону ВСУ на Светлодарской дуге. Об этом он сообщил в среду, 25 мая.

— В Горском — котел уже закрылся. Идет активный штурм Горского и Золотого. Продвижение миротворческих сил происходит в сторону Малорязанцево, Волчеяровки, — рассказал посол. Он добавил, что участок трассы Лисичанск — Артемовск находится под контролем российской армии и сил республик Донбасса, передает РИА Новости.

20 мая глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении комбината «Азовсталь» и города Мариуполя от украинских националистов. В этот день подземные тоннели комбината, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. Всего за период с 16 мая сложили оружие и сдались в плен Вооруженным силам РФ 2439 боевиков батальона «Азов» и военнослужащих украинской армии, которые были заблокированы на территории завода.