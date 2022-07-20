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«Угроза цели не достигла»: Захарова отреагировала на планы Штатов ввести новые санкции

Георгий Соланович
В мире
«Угроза цели не достигла»: Захарова отреагировала на планы Штатов ввести новые санкции
Фото: МИД РФ

Соединенные Штаты уже ввели и продолжают вводить ограничительные меры в отношении России, так что угроза «новых санкций» при вхождении районов Украины в состав РФ «цели не достигла». Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 20 июня.

— Ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят «новые санкции» и без вхождения районов Украины в состав России. Поэтому очередная угроза цели не достигла. Наоборот, укрепила решимость действовать согласно намеченному курсу, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции наносят ущерб самим западным странам, что выливается в том числе в рост цен на нефть и продовольственный кризис.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия готова содействовать вывозу украинского зерна, но в таком случае все ограничения США на экспорт российского товара должны быть сняты. Эти действия американских властей позволят улучшить ситуацию на мировом рынке продовольственных товаров.

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