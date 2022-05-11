МИД назвал экстремистским решение Литвы признать РФ террористическим государством

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Решение Литвы о признании РФ террористическим государством является экстремистским. Об этом в среду, 11 мая, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

— В странах, которые принимают подобные... документы, декларации, заявления, делают такие по большому счету экстремистские шаги, по-другому их не назвать, — сказала Захарова, уточнив, что все эти государства являются членами НАТО.

По словам дипломата, агрессивные действия Североатлантического альянса, приводившие к большим жертвам среди людей, можно было наблюдать на протяжении последних десятилетий.

Захарова в эфире радио Sputnik назвала решение Литвы элементом провокации, который не имеет отношения к «желанию урегулировать чрезвычайно сложную ситуацию на Украине».

Накануне сейм Литвы назвал военную операцию «геноцидом украинского народа». Помимо этого, Вильнюс призвал провести расследование и дать оценку действиям России на Украине.

Парламент страны также объявил о признании России государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм. За соответствующую резолюцию сейм проголосовал единогласно.

Напомним, что Россия отозвала согласие на работу генеральных консульств Латвии, Эстонии и Литвы в Санкт-Петербурге, а также консульства Латвии в Пскове.