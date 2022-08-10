«Процесс пошел ускоренно»: кому Зеленский может продать Украину

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Массовая приватизация, которая ожидает Украину, может превратиться в тотальную распродажу государства Западу, а всю прибыль от этих сделок поделят президент Владимир Зеленский и его окружение. Такой прогноз опубликовало китайское издание «Гуаньча». Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», при каких условиях территории Украины будут распроданы и чем это обернется.

Продажа Украины

По его словам, распродажа территорий Украины вполне возможна. Однако наибольшую выгоду с этой сделки получат Польша и США, а не Владимир Зеленский.

— Украину могут продать. Однако есть два уточнения. Во-первых, Зеленскому все не отдадут. На этой сделке заработают Польша и США, а остатки достанутся украинскому президенту. Во-вторых, все территории невозможно будет продать, так как никто не продает дом, который горит, — объяснил эксперт.

Политолог уверен, что Зеленский сможет продать только Западную Украину.

— Земли на западе страны продадут, там, где поляки, возможно, собираются ввести свои войска. А на юго-востоке этого не будет. Если Херсон присоединится к России, никто эту землю не купит, — отметил Журавлев.

Опасные последствия

Собеседник «ВМ» считает, что продажа украинских земель была спланирована еще несколько лет назад.

— Земли — это последнее богатство, которое есть у Украины. Они готовили это и до спецоперации. Закон о продаже частной собственности иностранцам был не так давно принят на Украине. Но сейчас процесс пошел ускоренно, — подчеркнул специалист.

Журавлев добавил, что Украину ждут печальные последствия этого решения. Одно из них — это продовольственный кризис и голод населения.

— Территории продадут на условиях полной частной собственности. После продажи Украина никак не сможет распоряжаться землей. Если Украина сохранится, то у нее не останется ничего своего. Они не смогут даже сеять и пахать на этих территориях. Изменить хозяйственный профиль, например, построить город, завод, дорогу, можно будет только с разрешения хозяина. Продажа опасна тем, что все украинское зерно будут вывозить за пределы страны, — заключил политолог.