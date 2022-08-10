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Массовая приватизация, которая ожидает Украину, может превратиться в тотальную распродажу государства Западу, а всю прибыль от этих сделок поделят президент Владимир Зеленский и его окружение. Такой прогноз содержится в материале китайского издания Гуаньча, опубликованном во вторник, 9 августа.

По мнению авторов статьи, если украинский лидер хочет отыскать покупателей на свою страну, то ему стоит только отправиться в западные государства, пишет Life.

— Пусть потихоньку ищет, кому продать остатки украинского величия, и я надеюсь, что он найдёт этого покупателя до того, как страна рухнет, — отметил один из китайских публицистов.

Китайские эксперты высказывают мнение, что передача государственного имущества в частные руки во время конфликта выглядит по меньшей мере нецелесообразной. Однако если рассматривать подобный шаг как попытку Зеленского заработать на безбедную пенсию, то все встает на свои места.

Накануне пользователи Twitter раскритиковали предложение Владимира Зеленского запретить всем россиянам въезд в западные страны, а также сравнили его с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.