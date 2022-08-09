«Украинский диктатор»: пользователи Twitter сравнили Зеленского с Гитлером

Фото: president.gov.ua

Пользователи Twitter раскритиковали предложение Владимира Зеленского запретить всем россиянам въезд в западные страны, а также сравнили его с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

— Он звучит как Гитлер в его последние дни, — отметил один из комментаторов.

Другой пользователь заметил, что предложение украинского президента нарушает одно из основных прав человека. Если Зеленский считает допустимым такое «коллективное наказание», добавил комментатор, то ему следует попробовать заявить о подобном с трибуны в ООН.

— Вот опять украинский диктатор что-то приказал Западу, — возмутился еще один пользователь.

В Twitter посчитали подобные высказывания Зеленского опасными и откровенно дискриминационными, передает РИА Новости.

Зеленский заявил, что западные страны обязаны запретить всем жителям России въезд на свою территорию. Он уверен, что россияне «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию».

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что попытки Зеленского изолировать Россию не имеют перспектив, а его мышление становится только иррациональнее. Представитель Кремля добавил, что заявление украинского лидера прямо говорит о его намерениях.