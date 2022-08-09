Зеленский призвал западные страны запретить въезд для всех граждан РФ

Фото: president.gov.ua

Западные страны обязаны запретить всем жителям России въезд на свою территорию, считает президент Украины Владимир Зеленский. Подобное мнение политик в понедельник, 8 августа, выразил в интервью газете The Washington Post.

Рассуждая о «самых важных санкциях», он причислил к таковым закрытие границ. Он уверен, что россияне «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию». С точки зрения украинского лидера, эта мера должна касаться даже тех граждан России, которые покинули страну в знак протеста против действий властей.

Зеленский уверен, что можно призвать к ответственности все население России, поскольку оно выбрало это правительство, пишет ТАСС.

— Они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него, — выразил мнение украинский политик.

Президент Украины также назвал уже введенные против РФ санкции «слабыми» в сравнении с закрытием границ для россиян на один год и введением полного запрета на закупки российских энергоносителей.

Накануне стало известно, что Европа недовольна «героическим образом» президента Украины Владимира Зеленского.