Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Политолог рассказал, почему Запад недоволен Зеленским

Рафаэль Залян
Лейла Алиева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
В мире
Политолог рассказал, почему Запад недоволен Зеленским
Фото: president.gov.ua

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему Европа недовольна «героическим образом» президента Украины Владимира Зеленского.

Он подчеркнул, что в особенности это не устраивает старую политическую элиту.

— Европейские консерваторы, которых США не наделяют героическим образом, как Зеленского, конечно же, приревновали. И все активнее будут поддерживать Вашингтон в попытках заменить украинского лидера на кого-то аморфного, — отметил Маркелов.

По словам эксперта, сами Штаты уже разочаровались в украинском лидере, поняв, что у него нет никаких заслуг. Единственный успех Киева — разжигание информационной войны, к которой были подключены все пропагандисты страны.

Уточняется, что уже осенью американская политическая элита вплотную займется заменой Зеленского, так как необходимые Западу функции он уже выполнил. Однако разговоры о прекращении полномочий действующего лидера могут быть связаны также с попыткой Запада указать Зеленскому его место.

Маркелов предположил, что украинский лидер не против играть по диктуемым правилам, но как только Европа и Штаты прекратят вкладываться, то он покажет характер, а это может завершиться крахом политической карьеры президента.

Подробнее о том, почему Запад задумался о замене президента Украины, — в материале «Вечерней Москвы».

До этого читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Зеленского после его слов о докладе правозащитной организации Amnesty International, где говорится о преступных действиях ВСУ.

Украина США Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте