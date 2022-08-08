Политолог рассказал, почему Запад недоволен Зеленским

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Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему Европа недовольна «героическим образом» президента Украины Владимира Зеленского.

Он подчеркнул, что в особенности это не устраивает старую политическую элиту.

— Европейские консерваторы, которых США не наделяют героическим образом, как Зеленского, конечно же, приревновали. И все активнее будут поддерживать Вашингтон в попытках заменить украинского лидера на кого-то аморфного, — отметил Маркелов.

По словам эксперта, сами Штаты уже разочаровались в украинском лидере, поняв, что у него нет никаких заслуг. Единственный успех Киева — разжигание информационной войны, к которой были подключены все пропагандисты страны.

Уточняется, что уже осенью американская политическая элита вплотную займется заменой Зеленского, так как необходимые Западу функции он уже выполнил. Однако разговоры о прекращении полномочий действующего лидера могут быть связаны также с попыткой Запада указать Зеленскому его место.

Маркелов предположил, что украинский лидер не против играть по диктуемым правилам, но как только Европа и Штаты прекратят вкладываться, то он покажет характер, а это может завершиться крахом политической карьеры президента.

Подробнее о том, почему Запад задумался о замене президента Украины, — в материале «Вечерней Москвы».

До этого читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Зеленского после его слов о докладе правозащитной организации Amnesty International, где говорится о преступных действиях ВСУ.