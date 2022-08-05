Читатели Le Figaro высмеяли Зеленского после слов о докладе Amnesty International

Фото: president.gov.ua

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его слов о докладе правозащитной организации Amnesty International, где говорится о преступных действиях ВСУ.

Многие французы отметили, что украинский лидер не стремится решить кризис в своей стране. Вместо этого он продолжает запрашивать дополнительную финансовую поддержку и поставки вооружения.

— Мы устали смотреть, что Зеленский больше ничего не делает для прекращения этого конфликта! Нужны двое для разрешения конфликта... Легко всех обвинять, — сказал пользователь под ником crystal.

Он добавил, что из-за действий Зеленского начинает страдать украинский народ. По его словам, это в свою очередь может перетечь и в страны Евросоюза.

Кроме того, ряд пользователей выступили за справедливость утверждений доклада. Так, читатель под псевдонимом ChristianLéonToussaint написал, что положение украинской армии не освобождает их от соблюдения международного гуманитарного права, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Amnesty International обвинила Украину в нарушении международных правовых норм и военного права. Она задокументировала случаи, когда украинские военные размещали вооружение в школах и больницах, подвергая опасности мирных граждан. Зеленский в ответ на опубликованный документ заявил, что организация пытается «амнистировать» Россию.