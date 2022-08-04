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Правозащитники обвинили Украину в нарушении международного и военного права

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Правозащитники обвинили Украину в нарушении международного и военного права
Фото: Unsplash

Правозащитная организация Amnesty International обвинила Украину в нарушении международных правовых норм и военного права. Об этом говорится в докладе организации.

Amnesty International задокументировала случаи, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещали вооружение в школах и больницах, подвергая опасности мирных граждан.

Также в 19 городах, в том числе в Донбассе, Николаевской и Харьковской областях, зафиксированы обстрелы украинскими солдатами из жилых домов. При этом украинское командование не эвакуировало жителей из соседних зданий для того, чтобы минимизировать потери от возможного ответного удара со стороны российских военных.

— Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права, — подчеркнула генеральный секретарь правозащитной организации Аньес Каламар.

Также специалисты Amnesty International посетили 29 школьных учреждений на юго-востоке Украины и пришли к выводу, что в 22 из них размещался личный состав ВСУ или украинская техника и вооружения.

3 августа генсек ООН Антониу Гутерреш призвал ВСУ не использовать противопехотные мины «Лепесток» против гражданских. Он отметил, что стороны любого конфликта должны избегать действий, которые могут повлечь за собой смерть мирных граждан.

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