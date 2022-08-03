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Генсек ООН призвал ВСУ не использовать противопехотные мины «Лепесток» против гражданских

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Генсек ООН призвал ВСУ не использовать противопехотные мины «Лепесток» против гражданских
Фото: twitter/RussiaUN

Стороны любого конфликта должны избегать действий, которые могут повлечь за собой смерть гражданского населения. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, отвечая на вопрос об использовании ВСУ противопехотных мин «Лепесток», от которых пострадали мирные жители Донбасса.

— У меня нет конкретной информации по теме, которую вы подняли. Я могу только сказать, что защита гражданских лиц — это основополагающий элемент в любом конфликте. Все стороны должны воздерживаться от действий, которые создают риски для жизни гражданских лиц, — цитирует Гутерреша ТАСС.

3 августа на северной окраине Донецка на мине «Лепесток» подорвалось маршрутное такси. Такие же боеприпасы были найдены и на Кремлевском проспекте, улицах Вахрушева и Шверника.

Помимо этого, географическое судно «Шляхович» государственной гидрографической службы Украины подорвалось на мине ВСУ в устье реки Дунай. Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев добавил, что созданные Киевом угроза обстрела и минная опасность не дают мирным судам безопасно выйти в море.

Украина мирные жители ООН
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