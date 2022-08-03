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В Донецке маршрутка подорвалась на мине «Лепесток»

Араз Салехов

Сюжет: 

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В Донецке маршрутка подорвалась на мине «Лепесток»
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

На северной окраине Донецка подорвалось маршрутное такси на мине «Лепесток». Об этом в среду, 3 августа, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

— На улице Энгельса возле остановки «Дом быта» на мине подорвалось маршрутное такси № 10, следовавшее из поселка Октябрьский Рудник, — отметил он.

При этом глава города уточнил, что информация о пострадавших отсутствует. Мэр в своем Telegram-канале добавил, что такие боеприпасы также были найдены и на Кремлевском проспекте, улицах Вахрушева и Шверника.

Накануне боевики ВСУ устроили очередную провокацию в Херсонской области Украины. Так, на участке дороги вблизи населенного пункта Долговое националисты расстреляли автобус с мирными жителями.

Помимо этого, географическое судно «Шляхович» государственной гидрографической службы Украины подорвалось на мине ВСУ в устье реки Дунай. Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев добавил, что созданные Киевом угроза обстрела и минная опасность не дают мирным судам безопасно выйти в море.

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